DAÜ Turizm Fakültesi Elexus Hotel’de jüri görevinde yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi öğretim elemanları, Elexus Hotel Resort and SPA’da gerçekleştirilen yemek yarışmasında jüri görevini üstlendi. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Fakülte Dekan Yardımcılarından Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan, otelden böyle bir teklif geldiğinde seve seve kabul ettiklerini belirterek, konunun üniversite ile sektör iş birliği açısından da önemine dikkati çekti. Elexus Otel’in özellikle çalışanların motivasyonunun yanı sıra, eğlence ve öğrenme açısından da bir ilki gerçekleştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Ardahan, bunun diğer işletmelere de örnek olacağını ifade etti.

Yarışma formatı ile ilgili olarak da bilgi veren Doç. Dr. Ardahan, “Elexus Bulli Chef” adlı yarışmanın en büyük özelliğinin, mutfak dışı otel çalışanlarının katılımıyla iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesi olduğunu ifade ederek, ilk aşamanın otelin farklı bölümlerdeki ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildiğini ve finale kalan üç ekipten en iyi yarışmacının Kıbrıs mutfağına özgü bir yemeği yaptıkları final ile sona erdiğini belirtti. Burada amacın otel yönetimi ile çalışanların bir araya gelerek eğlenmek ve aynı zamanda sosyal hayatlarında kullanabilecekleri bir bilgi ve yetenek kazandırmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ardahan, yarışmanın aynı zamanda Kıbrıs kültürünü ve yemeklerini de içine alan bir formatta tasarlandığını belirtti.

İlk aşamada 10 takım ve 66 kişi ile başlayan yarışmanın finali üç kişinin katılımı ile gerçekleşti. DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ve Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan ile Öğretim Görevlileri Mine Adalıer ve Koral Karamanoğlu’ndan oluşan jürinin değerlendirme yaparken zorlandığını ifade eden Prof. Dr. Ali Öztüren, “Kolakas Püresi Yatağında Molehiya ve Hellim Dolgulu Tavuk Dolma” tabağı için birinciliği Muhasebe Bölümü’nden Serap Güneş’in tabağının kazandığını, ikinciliğe Teknik Servisten Mehmet Kemal Yıldır’ın, üçüncülüğe de Servis Bölümünden Tuğba Tiftik’in layık görüldüğünü belirtti.

Yarışma sonrasında Elexus Hotel, Resort ve SPA yönetimi tarafından dereceye girenlere ödülleri, jüri üyelerine de plaketleri takdim edildi.

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03/03/2022 16:51