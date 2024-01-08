DAÜ Turizm Fakültesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile gıda güvenliğini tescilledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardına akredite olduğu bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Uluslararası Belgelendirme Kurumu Inspect Baş Denetçisi Yüksek Gıda Mühendisi Nurettin Uzun tarafından yönetilen dış denetim sonucunda, DAÜ Turizm Fakültesi'nin gıda güvenliği standartlarına tam uygunluğu onaylandı ve 3 Ocak tarihi itibarıyla belgelendirildi.

Yapılan açıklamada, bu belgeyle, DAÜ Turizm Fakültesi'nin uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara olan bağlılığının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gıda güvenliği, turizm sektöründe temel bir unsurdur ve fakültemizin bu alandaki kalite standartlarını uluslararası düzeyde taçlandırmasını sağlamaktadır. Öğrencilerimize ve paydaşlarımıza güvenilir bir eğitim ortamı sunma taahhüdümüzü bir kez daha göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ardahan ise yaptığı açıklamada, "Bu belge, ekip çalışmasının ve disiplinli bir yönetim anlayışının bir sonucudur. Emek veren herkesi tebrik ediyor ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.