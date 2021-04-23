DAÜ Turizm Fakültesi İle Fransa’nın Efsane Eğitim Kurumu Paul Bocuse Arasında İş Birliği Adımları Atıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi sadece eğitim kalitesi yüksek olan kurumların katılabildiği Fransa’nın, dünyaca tanınan en önemli mutfak sanatları, gastronomi, yemek servisi ve ağırlama alanlarında eğitim veren kurumlarından oluşan The Alliance by Institut Paul Bocuse’un oluşturduğu birliğe dahil olarak karşılıklı iş birliğinin adımlarını attı.

DAÜ KKTC’den Kabul Edilen İlk Turizm Fakültesi

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada 2004 yılında efsane Fransız şef Paul Bocuse’un kurucularından olduğu The Alliance by Institut Paul Bocuse ve Fransa’nın en önemli Mutfak Sanatları Okulu olan “Institut Paul Bocuse” tarafından kurulan birliğe üst seviyede eğitim veren gastronomi ve turizm okullarının üye olabildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Kılıç, ortak eğitim programları, kültürlerarası bilgi alışverişi, ortak etkinlikler ve araştırma projeleri yapmak amacıyla kurulan birliğe üye olan kurumların öğrencilerine ve akademisyenlerine uluslararası bilgi paylaşımının kapılarının açıldığını belirterek, birliğe Bolivya, Kanada, Ekvator, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Lübnan, Meksika, Peru, Rusya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Türkiye ve ABD’den toplam 18 kurumun üye olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin bir ilki başararak DAÜ’nün uluslararasılaşma politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde The Alliance by Institut Paul Bocuse’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) kabul edilen ilk Turizm Fakültesi olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.

2020 yılında başlatılan görüşmeleri takiben yapılan akredite toplantıları sonucunda fakülte olarak birliğin kriterlerini karşıladıklarını ve üyeliğe kabul edildiklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, birliğe üye olan kurumlara sunulan fırsat ve olanakları şu şekilde sıraladı:

Paul Bocus’la ortak eğitim ve diploma programları gerçekleştirme

Yaz döneminde Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Institut Paul Bocuse Kampüsü’nde düzenlenen yaz okulu

Akademisyenler için değişim programları ve seminerler

Konferans, webinar ve atölye çalışmaları

Ortak araştırma projeleri

Yıllık genel kurul toplantılarına katılım

Gelişime yönelik etkinlikler

The Alliance by Institut Paul Bocuse üyeliğinin sağlayacağı tanıtım, olanaklar ve itibarın getireceği kazançlarla turizm eğitiminde sadece DAÜ Turizm Fakültesi’nin değil KKTC’nin tüm turizm sektörünün de ufkunu açacaklarını ve özellikle öğrenci ve mezunların deneyim kazanarak uluslararası arenada daha etkin konuma geleceklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, ekip olarak özellikle zorlu pandemi sürecinde bunu başarmanın zorluğuna vurgu yaparak, başta desteğini esirgemeyen DAÜ Rektörlüğü olmak üzere katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

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23/04/2021 16:54