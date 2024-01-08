DAÜ Turizm Fakültesi ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile Gıda Güvenliğini Tescilledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardına akredite olan ilk ve tek Turizm Fakültesi olarak öne çıkıyor.

DAÜ Turizm Fakültesi 20-21 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen akreditasyon yenileme denetimi ile ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyumunu bir kez daha kanıtladı. Uluslararası Belgelendirme Kurumu Inspect Baş Denetçisi Yüksek Gıda Mühendisi Nurettin Uzun tarafından yönetilen dış denetim sonucunda, DAÜ Turizm Fakültesi'nin gıda güvenliği standartlarına tam uygunluğu onaylandı ve 3 Ocak 2024 tarihi itibarıyla belgelendirildi.

DAÜ Turizm Fakültesi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Belgesi ile Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hizmetleri kapsamında gıda güvenilirliğini tescilledi. Fakülte, başarıyla tamamlanan akreditasyon otel operasyonları, gastronomi ve mutfak sanatları hizmetlerinde gıda güvenliği konusundaki üstün standartlarını resmi olarak belgelemiş oldu. Bu belge, öğrencilere ve paydaşlara, DAÜ Turizm Fakültesi'nin uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara olan bağlılığını bir kez daha vurgulamaktadır.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, bu süreçte elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gıda güvenliği, turizm sektöründe temel bir unsurdur ve fakültemizin bu alandaki kalite standartlarını uluslararası düzeyde taçlandırmasını sağlamaktadır. Öğrencilerimize ve paydaşlarımıza güvenilir bir eğitim ortamı sunma taahhüdümüzü bir kez daha göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Öztüren, başarılı denetim sürecinde önemli roller üstlenen Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan, İdare Amiri Kaan Özkorkut ve Öğretim Görevlisi Hatice Kumaş liderliğindeki ekibe, Kalite ve İSG Yönetim Sistemleri Danışmanı Latif Sakar’a teşekkürlerini iletti. Yrd. Doç. Dr. Ardahan ise yaptığı açıklamada, "Bu belge, ekip çalışmasının ve disiplinli bir yönetim anlayışının bir sonucudur. Emek veren herkesi tebrik ediyor ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ISO 22000:2018, gıda güvenliği yönetim sistemleri için küresel bir referans olarak kabul edilmektedir. Bu standardın DAÜ Turizm Fakültesi tarafından elde edilmesi hem öğrencilere hem de paydaşlara daha sağlıklı ve güvenilir bir eğitim ortamı sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır.