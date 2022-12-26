DAÜ Turizm Fakültesi 'İstanbul Mutfak Günleri Yarışması'nda madalyaları topladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile Tuzla Belediyesi iş birliğinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında gerçekleşen yarışmalarda DAÜ adına toplamda 22 madalya kazandı. 23-25 Aralık 2022 tarihlerinde, İstanbul Tuzla Marina’da düzenlenen yarışmalarda 22 ülkeden 1,056 katılımcı mücadele etti. Festival kapsamında etkinlik alanında yarışacak yarışmacılar için 21 adet mutfak kuruldu. Türkiye Aşçılık Milli Takımı üyelerinden oluşan 92 jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucunda, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri; 5 altın, 13 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 22 madalyanın sahibi oldu.

“Müthiş Bir Başarıya İmza Attılar”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, “İstanbul’da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali yarışmalarında üniversitemizi temsil eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğrencilerimiz, son derece heyecanlı geçen yarışmalarda üniversite düzeyinde farklı kategorilerde 5 altın, 13 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanarak müthiş bir başarıya imza atmışlardır. Tüm öğrencilerimizi ve onların eğitimine katkı koyan tüm hocalarımızı kutluyor, desteklerini esirgemeyen Rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz. Gurur duymaya devam ediyoruz. Çok keyifli bir akşam oldu” diye konuştu.

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26/12/2022 16:34