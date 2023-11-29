DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri Robot, Yapay Zekâ ve Hizmet Otomasyonu Konularında Bilgi Birikimlerini Artırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı Uzaktan Eğitim (Online) Otel İşletmeciliği yüksek lisans programı öğrencileri, prestijli bir çevrim içi seminere katılarak bilgi birikimlerini genişletti. Turizm 4.0 dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Doç. Dr. Seden Doğan'ın daveti üzerine katılan Prof. Dr. Stanislav Ivanov; Robot, Yapay Zekâ ve Hizmet Otomasyonu (RAISA) konularına dair kapsamlı bir sunum yaparak öğrencilere önemli bilgiler aktardı. İnteraktif soru-cevap oturumuyla öğrencilere doğrudan hitap eden Prof. Dr. Ivanov, bu deneyimi sayesinde öğrencilere teknolojinin öncüsü olma fırsatı sundu.

Dersin başındaki açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Seden Doğan, öğrencilere geleceğin teknolojisini keşfetme fırsatı sunan etkileşimli bir platform hazırladıklarını belirtti. Ayrıca, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine vurgu yaparak, bu teknolojilere hâkim olan mezunların iş dünyasında daha fazla tercih edileceğini vurguladı.

Dersin öğretim üyesi Doç. Dr. Seden Doğan ve davetli konuşmacı Prof. Dr. Stanislav Ivanov'a katkılarından dolayı teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Ali Öztüren, öğrencilerin bu değerli deneyime sahip olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. Öztüren “Bu etkinlik, öğrencilere sadece akademik bakımdan değil, aynı zamanda teknolojik yeniliklerin ön saflarında yer alma ve bu alanda başarı elde etme fırsatı sunmasıyla önemli bir kilometre taşı oldu.” dedi.