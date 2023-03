DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri, The Arkın İskele Oteli’nde Düzenlenen Kariyer Günleri'ne Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, The Arkın İskele Oteli’nde düzenlenen Arkın Group Kariyer Günleri’ne katılarak otel yöneticileri ile bir araya geldi. Turizm Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen söz konusu etkinlikte öğrenciler The Arkın Colony Hotel, The Arkın İskele Hotel ve Arkın Palm Beach Hotel olmak üzere üç farklı şubenin yöneticileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Düzenlenen etkinlikte İnsan Kaynakları, Yiyecek-İçecek, Satış ve Pazarlama, Misafir İlişkileri, Spa & Wellness, Kat Hizmetleri, Animasyon, Satın alma, Bilgi İşlem, Muhasebe, Güvenlik, Ön Büro, Mutfak ve Teknik gibi farklı hizmet alanlarında görev yapan personel, öğrencilerin sorularını yanıtlamak için hazır bulundu. Öğrenciler, otel binasının etrafında ve dış mekanlarda dolaşarak, fiziksel alanları ve altyapı olanaklarını keşfetme şansı da yakaladılar. Öğrenciler, söz konusu etkinlikte iş başvuru formlarını da bırakırken özgeçmişlerini sunma fırsatı buldular.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Arkın Group Kariyer Günleri'nin başarılı geçtiğini ve öğrencilerin birçok değerli kazanım elde ettiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin etkinlikte sektör liderleriyle bir araya gelerek, işleyişi ve iş hayatının gerçeklerini öğrenme fırsatı yakaladığını vurguladı. Etkinliğin, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmaları için bir adım olacağını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin otel işletmelerinin farklı departmanları hakkında bilgi edinme, iş başvurusunda bulunma ve profesyonellerle bağlantı kurma şansı yakaladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Kılıç, Arkın Group'un üç farklı şubesinin yöneticileriyle yapılan tanışma toplantılarının, öğrencilerin sektördeki iş imkanları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olduğunu ve öğrencilerin iş başvurusunda bulunma süreçlerinde de destekleyici olduğunu belirtti. Etkinlik boyunca öğrencilerin, otel hizmet alanlarının farklı yaptırımları hakkında bilgi edinme şansı yakaladığını ve otel binasının etrafında dolaşarak, altyapı ve fiziksel alanları keşfetme imkânı bulduklarını da vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan beceri ve bilgileri edinme fırsatı yakaladığını sözlerine ekledi.

27/03/2023 13:57