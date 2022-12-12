DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencilerinden Yaşlılara Vefa Örneği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Gastro DAÜ Kulübü öğrencileri, “Kampüste, şehirde bir iyilik yap” sloganı ile ortak etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi ve Gastro DAÜ Kulübü öğrencileri, Gazimağusa Ziya Gökalp Caddesi üzerinde hizmet veren Özen Huzurevi’nde yaşlıları ziyaret etti. Ziyarette, yaşlılara DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Şef Oğuz Babacan’ın hazırlamış olduğu poğaçalar ikram edildi. DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Altun da öğrencilere eşlik etti.

“Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Devam Edecek”

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, fakülte olarak gerçekleştirmekte oldukları sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti. Yaşlıların ülke için çok değerli ve önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kılıç, “Onlar dün ile bugün arasında köprü kuran, değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır” diye konuştu. Prof. Dr. Kılıç, ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

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12/12/2022 15:43