DAÜ Turizm Fakültesi Uluslararası Akademik Listelerde Yükselişini Sürdürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021’de Alan Sıralamaları listesinde bir kez daha yer alma başarışı gösterdi.

DAÜ, söz konusu sıralamada Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 38. sırada yer alarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listeye giren tek üniversite oldu. DAÜ, hem Kıbrıs adası genelinde hem de Türkiye üniversiteleri arasında listeye giren üniversiteler arasında birinci sırada yer aldı. Her geçen yıl bu alanda aldığı başarıyı daha ileriye taşıyan DAÜ, 2020 sıralamasında 46. sırada, 2019 yılında ise 76-100 bandında yer almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, gurur verici olan bu başarıların tesadüf olmadığını, yüksek lisans ve doktora programlarının dünya genelinde ses getiren kaliteli eğitimler sonucu olduğunu ifade etti. Ayrıca, sektöre yönelik verdikleri pratik ağırlıklı eğitim ile lisans ve ön lisans düzeyinde başarılı mezunlar verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, bu eğitim modelinin akademik yayın ve çalışmaların ağırlıklı olduğu yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla desteklenerek fakültenin bilim dünyasında uluslararası alanda farklı ve seçkin bir noktaya taşındığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç çok güçlü bir akademik kadroya sahip olduklarını ve bu avantajla Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği alanında hem yüksek lisans hem de doktora programları ile geniş bir yelpazede eğitim kalitesinden ödün vermeden yükseköğrenime hizmet ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, elde edilen başarıya katkı koyan herkesi kutlayarak, verdiği desteklerden dolayı ayrıca DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür etti.

DAÜ dışında Türkiye üniversitelerinden Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye girmeyi başaran Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 101-150, Anadolu Üniversitesi ise 201-300 bandında yer aldı. Kıbrıs adası genelinde ise DAÜ haricinde listeye Limasol’da bulunan Cyprus University of Technology girerek 101-150 bandında yer aldı.

ShanghaiRanking Sıralaması Hakkında

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye http://www.shanghairanking.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

27/05/2021 14:15