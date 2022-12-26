DAÜ Turizm Fakültesi, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışmasında 22 madalya kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile Tuzla Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamındaki yarışmalarda 22 madalya kazandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında yarışmalarda; 5 altın, 13 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 22 madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın 92 kişilik jürisi ise Türkiye Aşçılık Milli Takımı üyelerinden oluştu.

İstanbul Tuzla Marina’da 23-25 Aralık tarihlerinde düzenlenen yarışmalarda, 21 adet mutfak kuruldu ve 22 ülkeden 1,056 katılımcı mücadele etti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Kılıç: “Müthiş Bir Başarıya İmza Attılar”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğrencilerinin müthiş bir başarıya imza attığını kaydederek, “Tüm öğrencilerimizi ve onların eğitimine katkı koyan tüm hocalarımızı kutluyor, desteklerini esirgemeyen Rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz. Gurur duymaya devam ediyoruz. Çok keyifli bir akşam oldu” diye konuştu.

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26/12/2022 17:14