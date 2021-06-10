DAÜ Turizm Fakültesi uzman turizmci ve şefleri ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 21. Turizm Haftası kapsamında alanında uzman şefler öğrenciler ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar. İlk olarak İngiltere Park Plaza Pasta Şefi Domenico Camporeale “Pasta Şefi Olarak Kariyer” konusunda sunum gerçekleştirdi. Camporeale gerçekleştirdiği sunumunda sektörde 21 yıllık tecrübesi olduğunu belirterek 10-11 yaşlarında babasının onu bir pastanede işe başlattığını ve çocuk yaşta hem okula gittiğini hem de çalıştığını söyledi.

Bugünkü başarısında erken yaşta sektöre girmenin büyük rolü olduğuna değinen Camporeale bugün 18 pasta şefinin bünyesinde çalıştığını ve bunun büyük bir sorumluluk olduğunu aktardı. Disiplinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekleyen Camporeale meslekte yaşadığı tecrübeleri paylaştı. Camporeale pandemi sonrasında DAÜ Turizm Fakültesi’nde atölye çalışması gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağını aktardı.

Pasta ve Ekmekçilik Konuşuldu

Öte yandan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu Efe Gencay pastacılık ve ekmekcilik hakkında söyleşi gerçekleştirdi. DAÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da çalışan Gencay bireysel pasta ve ekmek danışmanlık işlerini yürütüyor. DAÜ’den mezun olduktan sonra nerelerde çalıştığını, ne gibi zorluklar yaşadığını aktaran Gencay, pasta ve ekmek alanında ilerlemek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca, 21. Turizm Haftası kapsamında Londra’da Six by Nico Restaurant’da pastry chef de partie olarak çalışan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu Ladem Kandili mezun olduktan sonra nasıl hızlı bir şekilde Londra’ya gittiğini ve ilk işine başladıktan sonra kariyerindeki ilerlemeyi katılımcılar ile paylaştı. İstedikten sonra başarıya hiçbir şeyin engel olamayacağını söyleyen Kandili öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Deneyimlerini Paylaştı

Luxembourg’dan Chef Alain Hostert de 21. Turizm Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Alain Hostert, École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg okulunda eğitmen şef olarak çalışıyor ayrıca Worldchefs’in Orta Avrupa için Continental Director görevini yürütüyor. Kendi çalıştığı yerler ve deneyimleri hakkında bilgiler veren Hostert, özellikle Luxembourg’da kraliyet sarayında çalıştığını ve ülkenin kral ve kraliçesine yemek yaptığını bildirdi. Ayrıca, Tony Blair, Bill Clinton, Bill Gates gibi ünlü isimlere de yemek yaptığını aktaran Hostert Luxembourg’da her dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nın organizatörlğünü yürüttüğünü bildirdi. Hostert, sunumunun sonunda pandemi sonrasında atölye çalışması gerçekleştirmek üzere DAÜ’ye geleceğinin sözünü verdi.

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10/06/2021 14:54