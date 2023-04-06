DAÜ Turizm Fakültesi’nde açılış dersi dünyaca ünlü iş insanı Nesim Levi tarafından verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nde 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Açılış Dersi Dünyaca Ünlü İş İnsanı Nesim Levi tarafından “Geleceğini Öngörmek İçin Onu Yarat” konu başlığı ile verildi.

DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri 2022-2023 Akademik Yılı İlk Dersini Avrupa’da az sayıdaki kıdemli uzmanlardan biri olan, Ken Blanchard Companies (KBC) eğitimlerinin eğitmen eğitimini verme hakkına sahip ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Profilo Holding’in emekli CEO’su Nesim Levi’den alma şansına sahip oldu.

Atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe katılan öğrenciler, kariyerlerine yön verecek bir motivasyon ve çalışma etkinliği olan sunumu izlerken gelecek planlarına büyük katkı sağlayacak bilgilerle donatıldılar.

Levi gerçekleştirdiği sunumunda kişilerin hayatlarındaki olası engeller, bu engelleri nasıl aşacakları, temel değerlerinin ne olması gerektiği ve bu değerler çerçevesinde bir vizyon ortaya koymaları gerektiği üzerinde dururken vizyonları doğrultusunda gelecekte olmak istedikleri yere nasıl ulaşacakları ve bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir aksiyon planı oluşturmaları gerektiğinden bahsetti.

Kariyer Planlamalarında Çok Önemli Bir Motivasyon Eğitimi

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç öğrencilerin geleceklerini planlamasına çok büyük katkısı olacak olan söz konusu çalışma için misafir ettikleri uluslararası üne sahip iş insanı Nesim Levi’ye teşekkürlerini ileterek kendisini DAÜ’de ağırlamaktan büyük bir keyif ve gurur duyduklarını belirtti.

DAÜ Turizm Fakültesi olarak öğrencilerin geleceklerindeki kariyer planlarını oluşturacak her türlü etkinliği organize etmeye devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve hayranlık uyandıran bu farklı çalışmanın benzerlerinin en yakın zamanda tekrar organize edilmesi için gerekenin yapılacağının altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç etkinliğin gerçekleşmesinde önemli katkı koyan Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe’ye ve Turizm Kulübü’ne teşekkürlerini ileterek katılımlarından dolayı Levi’ye teşekkür plaketi takdim etti.

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06/04/2023 13:52