DAÜ Turizm Fakültesi’nde Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Sunuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Gastronomi Kulübü iş birliğinde, Atatürkçü Düşünce Kulübü ile Halk Dansları Kulübü’nün katkılarıyla 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı’nda Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan bir davet gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı (VYK) Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Dekanlar, Müdürler, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk katıldı.

DAÜ Gastronomi Kulübü Başkanı Asya Zengin etkinliğe katılan herkese hoş geldiniz diyerek etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Zengin, söz konusu etkinlik ile Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdiği yemekler ile anacaklarını vurguladı. Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Yağmur Gözder gerçekleştirdiği konuşmasında Atatürk’ün sevdiği yemekler hakkında bilgiler vererek Atatürk’ün yemek alışkanlıkları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Güven Ardahan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını belirterek söz konusu etkinlik ile Ata’mızı bir kez daha sevdiği yemekler ile anmak istediklerini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün her alanda örnek bir lider olduğunu ve her başarısını dünyaya örnek olacak şekilde yaptığını vurguladı. Söz konusu etkinlik ile Ata’mızın sevdiği yemekleri tadacağımızı belirten Prof. Dr. Kılıç, bugün bu etkinlik ile Atatürk’ün farklı bir açıdan anılacağını aktardı. Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Etkinlik kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinden oluşan ekibin hocaları ile birlikte hazırladıkları menüde; fava, beyaz peynir, beyaz leblebi, kavun, yoğurt, kuru fasulye, hünkar beğendi, tereyağlı pirinç pilavı, su böreği, limonata ve irmik helvası yer aldı. Etkinlik süresince yemekler, Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri tarafından servis edildi. Etkinlikte Halk Dansları Kulübü tarafından zeybek oyunu gerçekleştirildi.