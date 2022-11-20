DAÜ Turizm Fakültesi’nde İlk Yardım, Acil Durumlara Müdahale ve Yangınla Mücadele Eğitimi verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık programları birinci sınıf öğrencilerine “İlk Yardım, Acil Durumlara Müdahale ve Yangınla Mücadele” konulu uygulamalı eğitim semineri verildi.

Eğitim, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda teorik olarak, DAÜ Turizm Fakültesi bahçesinde ise uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı eğitmenleri Hasan Özboltaşlı ve Osman Demirli tarafından verilen seminerde, kaza ve acil durumlar sonrasında yaşanabilecek olaylara karşı uygulamalı ilk yardım eğitimi kapsamında, öğrencilerin bu tür olaylara karşı bilinçli şekilde yaklaşmaları amaçlandı.

İlk yardım eğitimlerinde, yaralanmalar ve acil sağlık sorunları durumlarında kişiye nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Kaza ve yaralanmalardan dolayı meydana gelen ölümleri ve kalıcı sakatlanmaları asgariye indirmek için ilk yardım eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edilen seminerde, ölümlerin yüzde 10’unun kazaların ilk beş dakikası içerisinde meydana geldiğine işaret edildi.

Yangın ve yangınla mücadele için yapılması gerekenlerin de anlatıldığı seminerde, teorik eğitimin ardından, öğrencilerin yangına müdahale edebilmelerini sağlamak amacıyla, DAÜ Turizm Fakültesi bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından kontrollü olarak yakılan ateşe eğitmenler kontrolünde yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

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20/11/2022 12:28