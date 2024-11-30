DAÜ Turizm Fakültesi'nde “Kıbrıs Mutfağı” Konulu Atölye Çalışması Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından “Kıbrıs Mutfağı” konulu atölye çalışması gerçekleştirildi. DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Kıbrıs mutfağı konusunda uzman şef Mine Adalıer önderliğinde gerçekleştirilen atölye çalışması Mağusa Ticaret Lisesi 11. ve 12. sınıf mutfak bölümü öğrencilerine yönelik düzenlendi.

“Kıbrıs Mutfağı” teması ile gerçekleştirilen atölye çalışmasında lise eğitimlerini mutfak üzerine yapan öğrencilere Kıbrıs mutfak kültürünü ve Kıbrıs mutfağına ait geleneksel yemeklerin yapımını öğretmek amaçlandı. Söz konusu etkinlik ile öğrenciler hem Kıbrıs kültürüne ait yemeklerin yapımını öğrenip hem de yemeklerin tadına bakma fırsatı yakaladılar.

Söz konusu atölye çalışmasına Mağusa Ticaret Lisesi Müdürü Zehra Güçlühan, Müdür Muavini Hasan Soyer, Mağusa Ticaret Lisesi öğretmenleri Ahmet Özyaşar ve Erkul Aktunç ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı Denetmeni Bahar Gülnihal katıldı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır bu tür etkinliklerle öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Meslek Liseleri ile yürütülen bu tarz iş birliklerinin öğrencilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığına inandığını aktaran Doç. Dr. Haktanır, DAÜ Turizm Fakültesi olarak bu tarz etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.