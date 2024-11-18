DAÜ Turizm Fakültesi’nde Profilo’nun Emekli CEO’su Nesim Levi Atölye Çalışması Gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya ve elektronik markalarından Profilo’nun emekli CEO’su Nesim Levi’yi ağırlamaya hazırlanıyor. 19 Kasım 2024 Salı günü, saat 09:30’da, Turizm Fakültesi TH 108 Salonu’nda "Yaratıcılık; Çocuk Oyuncağı" konulu atölye çalışması gerçekleştirecek olan Levi, şu an Yönetim Geliştirme Merkezi olan Blanchard Türkiye’de danışman olarak görev yapıyor. Levi, gerçekleştireceği atölye çalışmasında katılımcılara iş dünyasında yaratıcı düşüncenin önemi, inovasyon süreçleri, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılık gibi konularda bilgi birikimini aktaracak.

Profilo markasının CEO’su olduğu dönemde kariyerinde yönetim, sürdürülebilirlik, inovasyon ve modern tüketici beklentilerine hitap eden stratejiler geliştiren Levi, iş dünyasında edindiği bilgi birikimini katılımcılarla paylaşacak.