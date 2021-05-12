Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nde Tower Barista Kafe ve Eğitim Laboratuvarı açıldı. DAÜ Teknik İşler Müdürlüğü ile Proje İşleri Müdürlüğü’nün destek verdiği projede DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü mekanın tüm iç mekan tasarımını gerçekleştirdi.

11 Mayıs 2021 Salı, günü saat 14:30’da açılışı gerçekleştirilen Tower Barista Kafe ve Eğitim Laboratuvarı’nda konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Turizm Fakültesi hakkında bilgiler vererek Shanghai sıralaması ile Paul Bocuse arasında imzalana iş birliği anlaşmasından bahsetti. Açılacak olan mekanın çok özel olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, hem öğrencilerin bar ve kafe yönetimi konularını uygulayabilecekleri hem de akademik ve yönetsel personelin bir araya gelebileceği bir mekan ortaya çıktığının altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç, konuşmasının sonunda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılışta konuşan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, bugün çok heyecanlı olduklarını belirterek Mimarlık Fakültesi olarak projelerinin soyut halden somut hale gelmesinin kendilerini heyecanlandırdığını vurguladı. Prof. Dr. Dağlı, uygulama ve teorinin bir arada olduğu Mimarlık Fakültesi’nde öğrencileri sürekli uygulamanın içerisine sokmaya çalıştıklarını bildirdi. Prof. Dr. Dağlı, emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkürlerini iletti.

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül gerçekleştirdiği konuşmasında böyle önemli bir projede yer almaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek iç mimarların yaşam alanı tasarladığını belirtti. Doç. Dr. Öngül Tower Barista Kafe ve Eğitim Laboratuvarı’nı sağlıklı günlerde kullanmayı temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Turizm Fakültesi çatısı altında açılan Tower Barista Kafe ve Eğitim Laboratuvarı’nın öğrencilerin uygulama yapması ve alana yetişmesi bakımından son derece önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Açılış konuşmalarının ardından projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Söz konusu açılışta DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Serhan Şensoy, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, VYK Üyesi Ersun Kutup ile fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve idari personel yer aldı.

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12/05/2021 12:57