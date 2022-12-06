DAÜ Turizm Fakültesi'nde Türk kahvesinin kültürdeki yeri ve önemi vurgulandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Gastronomi Kulübü iş birliğinde, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, saat 14:00’te, DAÜ Tower Barista Cafe’de, “5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü – Türk Kahvesinin Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin ve hocaların yoğun ilgi gösterdiği söz konusu etkinliğe Oza Kahve Direktörü Ergün Oza ile Türkiye Barista Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Naim Koca konuşmacı olarak katıldı.

“UNESCO Tarafından Özel Gün Olarak Belirlendi”

Kahve kültürünün benimsenmesi ve geleceğe taşınmasını amaçlayan etkinliğe ev sahipliği yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 5 Aralık Türk Kahvesi ve Geleneği Günü’nün, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde 2013 yılında özel bir gün olarak ilan edildiğini aktardı. Türk kahvesinin yaklaşık 500 yıl önce Yemen’den ortaya çıkarak yayılması ile başlayan kahve içme kültürünün Kıbrıs’ta benimsenmesinin 1900’lü yıllara dayandığını belirten Prof. Dr. Kılıç, Kıbrıs halkı için kahve kültürünün önemini vurgulayarak, kahvenin sosyal yaşamı da şekillendirdiğini belirtti ve organizasyonu gerçekleştiren Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile Gastronomi Kulübü yöneticilerine özellikle teşekkür etti.

Oza ile Koca Kahve Alanındaki Tecrübelerini Aktardı

Oza Kahve Direktörü Ergün Oza, konuşmasında kendisinin aile içerisinde üçüncü nesil kahveci olduğunu ve aileden gelen geleneklere bağlı kalarak, geçmişten günümüze kahve kültürüyle ilgili edindiği deneyimlerini aktardı. Barista Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Naim Koca da, kendisinin bu alana küçük yaştan itibaren merak duyduğunu ve kahve konusunda kendisini yetiştirmek amaçlı adımlar attığını belitti. Koca, meslekte ne kadar mutlu olduğunu ifade ederek, kahve kültürünün önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından Oza ile Koca tarafından katılımcılara farklı kahve lezzetleri ikram edildi. Etkinlik sonunda, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Oza Kahve Direktörü Ergün Oza ile Barista Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Naim Koca’ya teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

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06/12/2022 16:43