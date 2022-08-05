DAÜ Turizm Fakültesi’nde Uluslararası City And Guılds Sertifika Töreni Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Aşçılık Programı 1878 yılında İngiltere’de Kraliyet tarafından kurulan ve en saygın eğitim ve akreditasyon kurumlarından olan City & Guilds programının “Level 2” seviyesini tamamlayan öğrencileri için sertifika töreni düzenledi. DAÜ Turizm Fakültesi’nde düzenlenen söz konusu sertifika törenine DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Güven Ardahan da katıldı.

Öğrenciler temel mesleki bilgi, hijyen ve sanitasyon, menü tasarımı ve benzeri konularda DAÜ Turizm Fakültesi müfredatına entegre edilen City & Guilds eğitim programını başarı ile tamamlayarak uluslararası platformlarda geçerli olacak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Çok Önemli Bir Prestij ve Kalite Güvencesi

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, City and Guilds programının “Level 2” seviyesinde mutfak sanatları bilgisine sahip öğrencilere tüm dünyada iş fırsatları sunarken, İngilizce dilinde eğitim sağladığından dolayı öğrencilere yurt dışında çalışma olanağı da yarattığını belirtti. Dünyanın birçok ülkesinde şefliğe başlamanın minumum kriteri olan bu eğitimi DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde eğitim alan tüm öğrencilere eğitimlerinin ilk iki yılında verdiklerini ve başarılı olan öğrencilerin İngiltere merkezli sınavlara girerek başarı sertifikalarını aldıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç bu uygulamanın eğitimde kalite güvencesi olarak görüldüğünü ve çok prestijli bir standart olarak değerlendirildiğini vurgulaadı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün Türkiye dahil olmak üzere bu programı tüm adada ve bölgede uygulayan tek üniversite olduğunun da altını çizdi.

City&Guilds, günümüzde 27’den fazla alanda ve yüzlerce alt alanda mesleki eğitim olanağı sunuyor. DAÜ, KKTC’deki tek onaylı merkez ve akreditasyon protokolüne sahip olma özelliğini de taşıyor.

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05/08/2022 12:05