DAÜ Turizm Fakültesi’nden 2 panel

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 7. Uluslararası Kariyer Günleri çerçevesinde 6 ve 8 Mayıs tarihlerine 2 panel düzenleyecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs Pazartesi günü, saat 10.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali çerçevesinde “Slowfood Movement Paneli” düzenlenecek.

Söz konusu panelde yurt dışı ve yurt içinden birçok alanında uzman konuk bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç “Slowfood” hareketi konusunda ilk kez akademik bir ortamda panel düzenleneceğini ve ülke turizminin farklı ve özünde gerçek olan bir yemek kültürü ve hareketi hakkında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, panele Neptün Soyer (Köy Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı), Barbara Massaad (Slow Food Lübnan Lideri, Yemek Yazarı, Fotoğrafcı), Ayfer Yavi (Slowfood Türkiye Yağmur Böreği Lideri) ve Zekai Altan’ın (Slowfood Galatya Lideri, Araştırmacı Yazar, Girişimci) katılacağını bildirdi.

Turizm’de Dijital Dönüşüm Paneli ise 8 Mayıs Çarşamba günü, saat 13:00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşecek.

Panelde, en çok konuşulan, gündem belirleyen dijital gelişmeler ve turizmde online satış ve pazarlamanın önemi vurgulanacak.

Panele tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Hotel Runner Direktörü Rıza Kaynak , Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucusu Berrin Benli ve IBM WATSON IOT ( Nesnelerin İnterneti ) Mühendislik Çözümleri Danışmanı Dr. Mehmet Kerim Çakmak konuşmacı olarak katılacak.