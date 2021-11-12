DAÜ Turizm Fakültesi’nden Anlamlı Etkinlik: KKTC’de İlk Kez Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Sunuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında, 9 Kasım 2021 Salı günü, saat 12.00’de, DAÜ Turizm Fakültesi Tower Restaurant’ta, Atatürk’ün sevdiği yemeklerden oluşan bir menünün davetini gerçekleştirdi. Bir ilk olan etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Atatürk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve Öğretim Üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, başarıları ile gurur duydukları Turizm Fakültesi’nin daveti ve anma etkinliklerinin ön başlangıcı olan bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Hocanın, bu etkinliğin DAÜ’nün günün anlam ve önemini vurgulaması açısından son derece önemli olduğunu, Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon ve düşüncelerin kendilerine rehberlik ettiğini ve ilk kez düzenlenen bu etkinlikle Atatürk’ün farklı bir yönünü de gördüklerini ifade etti. Etkinliğe katılan DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ise yaptığı konuşmada ilk kez düzenlenen bu etkinliğin kendilerini heyecanlandırdığını, bu etkinlik ile Atatürk’ün askeri, idari gibi toplumun bildiği özelliklerinin yanında kişisel anlamda farklı bir yönünün daha ortaya konulduğunu ifade ederek etkinliği gerçekleştiren ve ev sahipliği yapan Turizm Fakültesi’ne teşekkürlerini iletti.

“Geleneksel Türk Yemeklerini Sevmekte İdi”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç da konuşmasında ilk kez düzenlenen bu etkinlikten duyduğu heyecan ve mutlulukla beraber tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek, Atatürk’ün yemek ve kültür konusundaki yaşamını günümüz açısından değerlendirdi. Prof. Dr. Kılıç, “Atatürk’te sofrada uzun süre oturma geleneğini görmekteyiz. Bugün çağdaş ülkelerde insanlar, sofralarda uzun zaman oturmaktadırlar. Tartışırlar, eğlenirler, iş hallederler. Atatürk de öyle yapmıştır. O; sofrayı ülke sorunlarını çözümlemede bir araç olarak kullanmıştır. Kuru fasulye ve pilav örneğinde olduğu gibi, O da bir Türk insanı olarak geleneksel Türk yemeklerini sevmekte idi. Yemeklerdeki gelenekselliği sürdürmesi, O’nun geleneksel Türk kültüründen kopmayışının bir kanıtıdır” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin hocaları ile birlikte hazırladıkları menü; beyaz peynir, kavun, leblebi, marul, fava, yoğurt, su böreği, ıspanaklı Selanik böreği, yağlı fasülye, tereyağlı pilav, hindili pilav, etli taze bamya, hünkar beğendi, ayran, limonata, irmik helvasından oluştu. Davette, katılımcılara sunulan menüde, Atatürk’ün beslenme alışkanlığı, yediği ve sevdiği yemeklerin hikayesi de yer aldı.

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12/11/2021 16:41