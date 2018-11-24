DAÜ Turizm Fakültesi’ne Avrupa’da Gümüş Madalya...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde düzenlenen 31. Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferans ve farklı gastronomi yarışmalarına (Barista, Mutfak Sanatları ve Pastacılık) katılarak, Barista alanında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, yarışmaya giderken 2016 ve 2017’de katıldıkları yarışmalardan 3. olarak bronz madalya ile döndükleri ve bu yıl çıtayı yükseltme hedefinde olduklarını açıkladığını belirterek, hedeflerini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, bu yıl Turizm Fakültesi olarak 31.si gerçekleştirilen etkinliklerin genel kuruluna da katıldıklarını ve Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı turizm ve otelcilik okulu ile bir araya gelerek ortak çalışmaların başlatılması konusunda adım attıklarını belirtti.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, gastronomi yarışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, Avrupa’dan 280 okulun üye olduğu Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin 10 farklı alanda her birinde ise 20’den fazla ekip ve öğrencinin katılımıyla 600’ün üzerinde yarışmacının oldukça yoğun geçen yarışmalarda ter döktüğünü ve Barista alanında yarışan Yalkın Özbahadır’ın gümüş madalya kazanmasının gurur verici olduğunu ifade etti.



Uluslararası etkinliklerde yer almanın gerek ülke gerekse üniversite açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, yarışmalarda gastronomi alanında İ. Çağlar Güden ile pastacılık alanında Melisa Bağzıbağlı’nın 20 grubun içerisinde 4. olduklarını vurguladı. Uluslararası arenada yarışmanın vizyon olarak öğrencilere çok şey kattığını ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kılıç DAÜ Turizm Fakültesi olarak gerek fiziksel gerek akademik gerekse uluslararası düzeyde verdikleri eğitimle kalite açısından zirveye çıkmak için her türlü gayreti gösterdiklerinin de altını çizdi.



Turizm-Otelcilik ve Gastronomi alanlarında sahip oldukları akreditasyon ve uluslararası üyeliklerle de eğitimdeki başarılarını pekiştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında jüri üyesi olarak görev almasının da ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Dünya Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara katılacak olmasının yanı sıra, Özbaşar’ın da ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu etkinliklerde görev yaptığını belirtti.