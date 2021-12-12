DAÜ Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Mezununa 'Üstün Makale' Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı mezunu Ecem İnce “üstün makale” ödülüne layık görüldü. Doktora tez çalışması ile ilgili olan “Impacts of Cittaslow Philosophy on Sustainable Tourism Development” ("Sakin Şehir Felsefesinin Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Üzerindeki Etkileri)” başlığıyla Open House International’da yayımlanan çalışması, Emerald Publishing (Emerald Yayıncılık) editörleri ve bilim kurulu tarafından 2021 yılı “Outstanding Paper (Üstün Makale)” ödülüne layık görüldü.

Turizm, yönetim, işletme, eğitim, sağlık ve mühendislik gibi alanlarda akademik dergi ve kitapların uluslararası yayıncısı olan Emerald Yayıncılık, bünyesindeki yayınlarda yer alan makalelerden yüksek etki oluşturan ve öne çıkanları, 25 yılı aşkın süredir Emerald Literati Awards çatısı altında ödüllendiriyor. Bu yıl 26.’sı verilen bu ödül ile yazarların, yalnızca Emerald dergilerine ve kitaplarına değil, aynı zamanda bilginin kendisine yaptığı olağanüstü katkıların kutlanması ve ödüllendirilmesini amaçlanıyor.

2021 Emerald Literati Ödülleri (Literati Awards) kapsamındaki en önemli ödüllerden biri olan “Outstanding Paper” (Üstün Makale) ödülüne layık görülen Ecem İnce’nin makalesi 2021 yılında Emerald veri tabanında yayımlanan ve en çok indirilen seçkin makaleler arasında yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu ödülün DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Programı’nda üretilen nitelikli doktora tezlerinin seviyesini yansıtan bir çalışma olduğunu vurguladı. Dr. Ecem İnce’nin doktora tezinin sonuçlarının daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından duyduğu mutluluğu ve gururu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, tez danışmanları Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren’e tezin başlangıcından tezin sunulmasına kadar yapmış oldukları rehberlik ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Kılıç, Cittaslow (yavaş şehir) felsefesinin Kuzey Kıbrıs'ta sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik etkilerini ortaya koyan çalışmanın Kuzey Kıbrıs turizm endüstrisinin ve Kuzey Kıbrıs’taki kentlerin geliştirilmesi kapsamında önemli sonuçlar sağlamasının da ayrı bir değer olduğunu aktardı.

Yüksek lisans ve doktora programlarının başarılarının tesadüf olmadığından bahseden Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi’nin Çin merkezli dünya üniversite sıralama kuruluşu ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021 Alan Sıralamaları Listesi’nde, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 38. sırada yer aldığını bildirdi.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi mezunu Ecem İnce’nin şu an İstanbul Kent Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptığını da bildirdi. Ödül vesilesiyle bahse konu makalenin 12 ay boyunca ücretsiz erişime açık tutulacağının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, makaleye https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OHI-04-2020-0011/full/html adresinden ulaşılabileceğini vurguladı.

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12/12/2021 11:40