DAÜ Türkiye Bilimler Akademisi Çalıştayında Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Enerji Araştırma Merkezi (DAÜ-ENAR) Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Yorucu, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Grand Pasha Lefkoşa Hotel’de düzenlenen “Doğal Kaynaklarda Verimlilik ve Alternatif Enerji Çözümleri” çalıştayına konuşmacı olarak katıldılar.

Çalıştayda güneş enerjisi ile hidrojen üretimi, karbon yakalama ve sentez gazı üretimi konuları öne çıktı. Ontario Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Midilli, bu teknolojilerin uygulanması için Kıbrıs’ın çok uygun olduğunu ve Kıbrıs’ın bir enerji adası olması potansiyeli bulunduğunu söylediler.

Prof. Dr. Yorucu, çalıştayın 6’ncı oturumunda yaptığı sunumunda, adaların deniz uyuşmazlıklarındaki karşılaştıkları sorunları ve uluslararası mahkemelerde adalarla ilgili verilen kararları örnekler vererek anlattı. Daha sonra konuşmasına adalar denizi (Ege Denizi’nden) örnekler vererek Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı olarak Türk haklarını ihlal edercesine maksimalist taleplerinin deniz hukuku ile bağdaşmadığını ve özellikle Meis (Kastellerizo) Adası’ndan yola çıkarak Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz kıta sahanlığına müdahale etme yetkisi bulunmadığını anlattı.

Çalıştayın sonunda yapılan tartışma panelinde ise Prof. Dr. Yorucu, Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaları ile ilgili süreçlere, siyasi ve hukuki tartışmalara değindi. Prof. Dr. Atikol da yeni teknoloji temiz enerji uygulamalarına geçiş sürecinin zaman alacağına dikkat çekerek bu süreci başarıyla atlatmak için yapılması gerekenleri anlattı.

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04/04/2023 15:04