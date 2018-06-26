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DAÜ, Türkiye’de İlk 10’da, Batı Asya’da İlk 25’te

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26/06/2018

DAÜ, Türkiye’de İlk 10’da, Batı Asya’da İlk 25’te
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 10’a, Batı Asya üniversiteler sıralamasında da ilk 25’e girdiği açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “1 Mart 2017 - 28 Şubat 2018 süresini kapsayan Nature Index 2017 listesinde DAÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 10’uncu oldu. Yine 2018 yılı Batı Asya üniversiteler sıralamasında DAÜ, ilk 25 içerisinde yer alarak Nature Index rozeti almayı hak etti. Bu başarıda rolü olan makaleler, Fizik Bölümü ile Biyolojik Bilimler Bölümü araştırmacı akademisyenleri tarafından yayımlandı” ifadelerine yer verildi.

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TAGS: doğu akdeniz üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi
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