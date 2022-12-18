DAÜ Türkiye'den başarılı isimleri ağırlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında DAÜ’ye gelen Türkiye’nin ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat Elçin ile Türkiye’nin başarılı yapımcılarından Emre Oskay, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

16 Aralık 2022 Cuma günü, saat 13:30’da gerçekleştirilen söz konusu ziyarette; DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad ile DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici de hazır bulundu.

Ziyarette, Prof. Dr. İşçioğlu Türkiye’nin başarılı sanatçılarını ve yapımcısını DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerin alanında uzman başarılı isimlerle bir araya gelmelerinin büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. İşçioğlu, konuklara DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulundu. DAÜ’de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını bildiren Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat Elçin ve Emre Oskay, ziyaret sonrasında DAÜ-MİKA ile İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından organize edilen etkinlikte Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda öğrenciler ile bir araya gelerek “Sinemada Kariyer ve Oyunculuk” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Bu habere tepkiniz:



18/12/2022 10:04