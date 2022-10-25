DAÜ, U.S. News & World Report Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 163 Sıra Birden Yükseldi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 9 yıldır yayınlanmakta olan U.S. News & World Report dünyanın en iyi 2,000 üniversitesi sıralamasını yayınladı. DAÜ geçen yıla göre tam 163 sıra birden yükselerek 782’inci sırada yer aldı. Birinci sırayı Harvard Üniversitesi, ikinci sırayı MIT, üçüncü sırayı ise Stanford Üniversitesi elde etti. DAÜ’nün birbirinden farklı dünya üniversite sıralamalarındaki başarılı yükselişi dikkat çekiyor.

KKTC’de 1. Sırada

90’ın üzerinde ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği listede, 13 farklı gösterge ile üniversitelerin akademik araştırma performansları, küresel ve yerel saygınlığı ölçülüyor. 30 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralamasını yapan U.S. News & World Report tarafından açıklanan listeye göre, DAÜ Asya Kıtası’nın en iyi 196’ncı üniversitesi olurken, Türkiye sıralamasında 13. sıraya yükseldi. Listede Türkiye’den ise toplamda 73 üniversite yer aldı. Çankaya Üniversitesi birinci, Boğaziçi Üniversitesi ikinci ve İstanbul Bilgi Üniversitesi üçüncü sırayı elde etti. Listeye KKTC’den iki üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yer aldı. Kıbrıs adası genelinde listeye toplamda 4 üniversite girerken, DAÜ bu üniversiteler arasında ikinci sırayı elde etti.

DAÜ söz konusu sıralamada bölgesel araştırma saygınlığında dünyada 171’inci, dünyada en fazla atıf alan bilimsel makaleler arasında yüzde 1’lik dilime giren akademik yayınlarıyla dünyada 194’üncü sırada yer aldı. DAÜ sosyal bilimler ve toplum sağlığı alanında dünyanın en iyi 381’inci, mühendislik alanında ise dünyanın en iyi 729’uncu üniversitesi oldu.

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25/10/2022 13:14