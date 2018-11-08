DAÜ Uluslararası Barış Konferansı Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı (Uluslararası Barış Konferansı) 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından organize edilen konferans “Barışı düşün, konuş ve yetiştir” teması ile 9 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

Konferans açılışında konuşan DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek akademik alanda başarılı iki ismin konuşmacı olarak yer alacağını aktardı. Konferans hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ersoy, konferansta 12 ülkeden 60’a yakın katılımcının yer alacağını belirterek eş zamanlı oturumlarda sunumlar gerçekleştirileceğini bildirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gerçekleştirdiği konuşmasında konferansta önemli sonuçlar elde edileceğine inandığını belirterek iletişim ve medya çalışmaları alanına önemli katkı sağlayacağını aktardı. Prof. Dr. Osam, barış konuşmalarında önemli kelimelerin ortaya çıkacağına inandığını belirterek verimli bir konferans geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Osam ana konuşmacılardan Prof. Dr. Nico Carpentier ve Prof. Dr. Stuart Allan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara pano takdiminde bulundu. Konferans, Upsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nico Carpentier’in “Community Media, Participation and Agonism: A Natural Alliance?” konulu sunumu ile devam etti. Sunumunun ardından ise saat 12.00’den itibaren eş zamanlı oturumlarda “Barış İletişimi”, “Siyasal İletişim”, “Kriz Yönetimi”, “Mülteci ve Azınlık Hakları” gibi birçok farklı konu tartışıldı.

İkinci gün oturumları

Konferansın 9 Kasım 2018 Cuma günü gerçekleşecek ikinci bölümü saat 09.00’da uluslararası davetli konuşmacılardan Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Allan’ın sunumuyla başlayacak. Allan’ın sunumunun ardından Salamis ve Soli Salonları’nda konferansın eş zamanlı oturumları devam edecek. “İran Sineması”, “Dijital Demokrasi”, “Yeni Medya ve Barış” gibi konuların işleneceği oturumlara DAÜ öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yoğun katılımı bekleniyor.