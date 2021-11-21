DAÜ Uluslararası Halı Saha Turnuvası’nin Şampiyonu Samba Boys

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen DAÜ Uluslararası Halı Saha Turnuvası, 8 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında, DAÜ Halı Saha Tesisleri’nde düzenlendi.

Turnuvaya öğrencilerden oluşan toplam 16 takım katıldı. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanan müsabakalar sonucunda çeyrek finale kalan 8 takım 9 Kasım 2021 Salı günü karşı karşıya geldi ve yarı final oynamaya hak kazanan 4 takım, 11 Kasım 2021 Çarşamba günü mücadele etti. Yarı finallerde rakiplerini yenerek final oynamaya hak kazanan Samba Boys takımı ile Naija FC takımı, 12 Kasım 2021 Perşembe günü düzenlenen final maçında karşı karşıya geldi ve Samba Boys karşılaşmadan galip ayrılarak DAÜ Uluslararası Halı Saha Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Naija FC takımı ikinciliği elde ederken, yarı finallerde kaybeden iki takımın üçüncülük mücadelesi sonucunda Gunners takımı da üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni Düzenlendi

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri ve öğrenciler katıldı. Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, turnuvaya katılan ve kazanan takımları tebrik ederek, turnuvanın başarılı bir şekilde organize edilmesini sağlayan DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür etti. DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da konuşmasında bu tarz etkinliklerin 100’ün üzerinde farklı ülkeden öğrencisi bulunan DAÜ’de öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini ve geleneklerini paylaşmaları ve kaynaşmaları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, turnuvaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kazanan takımlara ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu tarafından takdim edildi.

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21/11/2021 10:43