DAÜ Uluslararası Kurum Tarafından Denetlenerek KKTC’de İlk Covid-19 Güvenli Eğitim Belgesini Aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 11-12 Ekim 2021 tarihlerinde Uluslararası Belgelendirme Kurumu Inspect tarafından denetlendi. Denetçiler, Gıda Yüksek Mühendisi Nurettin Uzun ve Gıda Mühendisi Ozan Ateş tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda DAÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk “COVID-19 Approved Safety Education – COVID-19 Onaylı Güvenli Eğitim” belgesini aldı. Denetlemelerin açılış toplantısı, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 09.30’da, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşti.

Toplantıya; DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, İdari ve Teknik İşler Koordinatörleri Hasan Kavaz ve Mahmut Dağtekin, Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürü Hüseyin Yetiner, Pandemi Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç, Inspect Denetçileri Nurettin Uzun ile Ozan Ateş, Eğitmen/Danışman Latif Sakar katıldı. Toplantının ardından evrak inceleme gerçekleştirildi. Öğleden sonra ve ertesi gün saha incelemesi yapıldı ve 12 Ekim 2021 Salı günü, saat 16.00’da, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Toplantı Odası’nda kapanış toplantısı gerçekleştirilerek karar açıklandı.

“Yoğun Emek Harcayan Personele Teşekkür Ederiz”

Kapanış toplantısında konuşan DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, iki gün kampüs içerisinde yapılan denetimler ve denetçilerin vermiş olduğu geri bildirimlerden dolayı teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Şensoy, DAÜ’nün gerek akademik, gerekse de idari anlamda her zaman dış denetime açık olduğunu vurgulayarak, bu tür denetimlerin üniversitenin sürekli gelişim politikasına katkı koyduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Şensoy, ayrıca uzun süredir yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde başlaması için yoğun emek harcayan İşçi, Yönetsel ve Akademik personele teşekkürlerini iletti.

“DAÜ Güvenli Bir Kampüs”

Toplantıda konuşan Inspect Denetçisi Ozan Ateş ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamış olduğu COVID-19 ile ilgili tedbirler ve DAÜ Pandemi Kurulu’nun hazırlamış olduğu COVID-19 Pandemisi Rehberi ve Eylem Planı ile alınan kararlar doğrultusunda iki gün boyunca DAÜ’de yapmış oldukları COVID-19 Onaylı Güvenli Eğitim denetiminde alınan tedbirleri ve uygulamaları yerinde incelediklerini belirterek, “Varmış olduğumuz sonuç, görmüş olduğumuz birçok binada ve çevrede tedbirlerin kararlara ve rehbere uygun olarak uygulandığı yönündedir. Bazı yerlerde düzeltilebilir küçük uygulama hataları olmakla birlikte, genel anlamda öğrenciler, çalışanlar ve diğer paydaşlar için güvenli bir kampüs olduğunuza karar verdik. Bu nedenle görüşümüz COVID-19 Onaylı Güvenli Eğitim konusunda belgelendirilmeye hak kazandığınız yönündedir. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Tarihinde birçok ilke imza atmış olan DAÜ, alınan bu belge ile de KKTC’nin ilk Covid-19 Güvenli Eğitim Kurumu olarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

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15/10/2021 15:54