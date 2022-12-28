DAÜ Uluslararası Öğrenci Birlikleri Yeni Başkanları İle İlk Toplantısını Yaptı

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28/12/2022

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DAÜ Uluslararası Öğrenci Birlikleri Yeni Başkanları İle İlk Toplantısını Yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Birlikleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından ilk toplantılarını düzenlediler. DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun da katıldığı söz konusu toplantı DAÜ Aktivite Merkezi’nde düzenlendi. Prof. Dr. İşçioğlu gerçekleştirdiği konuşmasında tüm başkanları tebrik ettiğini belirterek görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıda öğrenci birliklerinin birbirlerini ve üyelerini tanımaları amaçlanırken aynı zamanda yeni seçilen başkanlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler de verildi.

28/12/2022 16:12
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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