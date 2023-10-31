DAÜ Uluslararası Öğrenci Birliklerinde Bayrak Değişimi Gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı uluslararası öğrenci birliklerinde bayrak değişimi gerçekleştirildi.

Birliklerde seçimle göreve gelen yeni başkanlar ve temsilciler kabine üyeleriyle birlikte Uluslararası Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Sorumlusu Cemre Mühendisoğlu, yeni seçilen başkanları ve temsilcileri tebrik ederek, üniversite içerisindeki uluslararası yapıda üstlenecekleri görevlerin önemine işaret etti.

Sonrasında Hindistan Öğrenci Birliği Başkanı Abbas Fakih, Nijerya Öğrenci Birliği Başkanı Ugochi Nick Ezukosi ile Yemen Öğrenci Birliği Başkanı Hesham Al-rabea günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirerek katılımcılara hitap etti.

Etkinlikte farklı ülkelerden DAÜ’ye eğitim görmek üzere gelen öğrenciler birbirleriyle kaynaşma imkanı buldu. Farklı kültürlerden gelen öğrenciler; etkinlikte birlik, çeşitlilik ve iş birliği ruhunu kutladı ve yeni akademik yılın büyüme, arkadaşlık ve başarı getirmesini diledi.