DAÜ Uluslararası Öğrenci Çeşitliliğinde Türkiye’de 1. Dünyada ise 8. Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünya üniversite sıralama kuruluşu Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan Uluslararası Çeşitlilik Sıralaması’nda 74.437 puanla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer aldı. DAÜ uluslararası öğrenci çeşitliliği alanında ise 99.417 puanla dünyada 8’inci ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC üniversiteleri arasında 1’inci oldu.

DAÜ, bu sıralamada ayrıca uluslararası akademik personel sıralamasında 90.500 puanla dünyada 116’ıncı, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer alırken, uluslararası seviyede 70.513 puanla dünyada 222’inci, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC üniversiteleri arasında yine 1’inci sırada yer alma başarısını gösterdi. DAÜ ayrıca yeni medya etkisi alanında 65.750 puanla dünyada 417’inci, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında 14’üncü ve KKTC üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer aldı.

100’ün üzerinde farklı ülkeden 17 bine yakın öğrencinin kaliteli eğitim almakta olduğu DAÜ’de 35 farklı ülkeden akademik personel hizmet veriyor. DAÜ RUR tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda dünyanın en iyi 872’inci üniversitesi olurken, KKTC’nin ise en iyi üniversitesi olarak açıklanmıştı.