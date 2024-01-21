DAÜ Uluslararası Öğrenci Topluluklarından çeşitli etkinlikler

DAÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINDAN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Birlikleri, çeşitli kültürel etkinlikler düzenledi.

MEDI Foundation ile Yaratıcı Yazarlık Gecesi

MEDI Foundation ile DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi iş birliğinde, DAÜ İletişim Fakültesi’nde yaratıcı yazarlık gecesi düzenlendi. Etkinlik, çeşitli uluslararası öğrenci gruplarını bir araya getirerek sanatsal keşif için sıcak ve ilham verici bir atmosfer yarattı. Gece, büyüleyici danslar, duygusal melodiler ve düşündürücü şiirlerin de aralarında bulunduğu bir dizi büyüleyici kültürel performansla başladı. Bu performansların canlı enerjisi, izleyiciyi kültürel zenginlik ve çeşitlilikle dolu bir dünyaya taşıyarak; insan doğasının gücünü ve güzelliğini sergiledi.

Etkinlikte gelecek vadeden yazarlara yaratıcı vizyonlarını paylaşma fırsatı verildi. Öğrencilerin içten şiirleri ve hikayeleri; aşk, kayıp, umut ve insan deneyimi temalarına değinerek izleyicilerde ortak bir bağ duygusu yarattı. Etkinliğin organizatörü DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Canan Salih, uluslararası öğrencilerin benzersiz bakış açılarını ve deneyimlerini paylaşabilecekleri fırsatlar yaratmanın önemine değindi. Etkinlik, öğrencilerin kaynaşmasına, hikayelerini paylaşmasına ve bağlarını güçlendirmesine olanak tanıyan keyifli bir sosyal buluşmayla sona erdi.

Nijerya Öğrenci Birliği’nden Dans Gecesi

DAÜ Nijerya Öğrenci Birliği, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda “Just Dance 2.0” isimli bir dans gecesi etkinliği düzenleyerek, Aktivite Merkezi’ni canlı bir enerji ve kültürel kutlama merkezine dönüştürdü. Etkinlikte Nijeryalı öğrencilerin dinamik dans hareketleri ve enerjik coşkuları sergilendi. Profesyonel dansçılar kusursuz dans gösterileriyle izleyicileri büyüledi. Popüler Nijerya şarkılarının ritmiyle yankılanan gece, kalabalığı dans ve kültürel canlılığa yönelik ortak bir tutkuya sürükledi. Heyecan verici performanslarıyla tanınan DAÜ Nijerya Öğrenci Birliği dansçıları, seyirciyi nefessiz bırakan bir performans sergilediler.

Zimbabve Öğrenci Birliği’nden Sinema Etkinliği

Etkinlikler kapsamında, DAÜ Zimbabve Öğrenci Birliği, Pop Art Dorm Sineması’nda keyifli bir film gecesine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, DAÜ’de öğrenim görmekte olan Zimbabve uyruklu öğrencilerin bir araya gelerek bağlantı kurmaları ve birlikte sinema deneyimi yaşamaları için bir platform sağlandı. Film gecesinde Zimbabve toplumunda yankı uyandıran, onları anavatanlarına geri götüren ve onlara zengin miraslarını hatırlatan büyüleyici bir film gösterimi yer aldı.