DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı'na Erdal Özcenk’in atanması resmi gazetede yayınlanmasının ardından bugün, üniversitede devir teslim töreni yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi eski Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra görevi Erdal Özcenk’e devretti.

Düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Boysan Boyra, kendisi ve ekibinin 14 ay boyunca ülkenin en güzide kurumu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde hizmet veren herkesin çalışma hayatına olumlu katkılar yapmak, üniversite bütçesindeki iyileşmenin sürdürülebilirliğine yardımcı olmak adına uğraş verildiğini kaydetti.

Görev süresince mevzuata aykırı hiçbir karara imza atmadığın dikkat çeken Boyra, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ülkemiz için büyük değer olduğunu sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı görevine atanan Erdal Özcenk de, eğitimde ülkenin amiral gemisi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin önemli bir görevine atanmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Kurumların kalıcı görevlerin geçici olduğuna vurgu yapan Özcenk, bunun bilinciyle DAÜ’yü daha cağdaş daha aranılan bir eğitim kurumu olması noktasında uğraş verileceğini dile getirdi.

(BRT