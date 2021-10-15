DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na Yeni Atamalar

PROF. DR. MEHMET EMİN ARAT İLE PROF. DR. ABDURRAHİM HALUK ÖZEN'İN GÖREVLERİNE SON VERİLİP, MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA KURT İLE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKALIĞI BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. MUSTAFA SAFRAN ATANIYOR

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15/10/2021

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DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na Yeni Atamalar

 Bakanlar Kurulu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ile T.C. Milli Eğitim Bakalığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ın DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi olarak atananmaları hususunun Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Arat ile Prof. Dr. Abdurrahim Haluk Özen'in görevlerine son verilmesi ve yerlerine Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Prof. Dr. Mustafa Safran’ın atanmasını önerdi.

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’na göre, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyeleri, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca 6 yıllık bir süre için atanırlar.

 

 

15/10/2021 10:06
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TAGS: DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ, Mehmet Emin Ara, Abdurrahim Haluk Özen, Mustafa Kurt, Mustafa Safran
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