DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’ndan Vefa Örneği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu, DAÜ’nün 1986 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen yasayla Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden devlet üniversitesine dönüştürülmesinden bugüne kadar DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev almış başkan ve üyeler için Vefa Töreni düzenledi. Söz konusu tören; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımlarıyla, 20 Ekim 2022 Perşembe günü, saat 18:00’de, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleşti. Törene; KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Hakan Dinçyürek, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri ve Rektör Yardımcıları ile DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapmış başkan, üye ve personel katıldı.

“DAÜ Bugünlere Büyük Bir Başarıyla Geldi”

Tören açılış konuşmalarıyla başladı. 1986-1987 yıllarında DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun ilk başkanı olarak görev alan Ahmet Aker, konuşmasında DAÜ’nün kuruluşundan itibaren geçmiş olduğu aşamaları yakından takip ettiğini belirtti. DAÜ’yü milli bir kuruluş olarak planladıklarını aktaran Aker, üniversitenin Doğu Akdeniz’in yıldızı olarak bugünlere büyük bir başarıyla geldiğini ifade etti. DAÜ’nün öğrenci sayısının tahmin ettiklerinden fazla arttığını kaydeden Aker, çok sayıda farklı ülkeden öğrencinin DAÜ’de öğrenim görmesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktardı.

“Ortak Bir Yönetim Vizyonuyla Hareket Ediyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün gelişmesinde çok büyük emekleri olan Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyeleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı. DAÜ’nün kuruluşundan bu yana geldiği noktanın göz doldurucu olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, üniversitenin elde ettiği uluslararası başarılar, altyapısı ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Hocanın, mevcut Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerine de teşekkür ederek, Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun ortak bir yönetim vizyonuyla hareket ettiğini belirtti.

“Sizlerin Temellerini Attığı Başarılara Yenilerini Ekleyeceğiz”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’nün KKTC’nin incisi, yükseköğretimin lokomotifi ve Gazimağusa kentinin göz bebeği olduğunu belirterek, bu vefa gecesini DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda çok önemli hizmet vermiş arkadaşlarını onurlandırmak üzere düzenlediklerini aktardı. DAÜ’nün 43 senedir ülke sınırlarının dışına taşarak, kalitesiyle uluslararası arenada kendini dünyaya kabul ettirdiğini belirten Dr. Özcenk, kurumun uluslararası bir eğitim yuvası haline geldiğini vurguladı. Dr. Özcenk, “Sizlerin temellerini attığı; başarılarına başarı ekleyerek, bir yıldız gibi parlayan üniversitemizin bilim meşalesini dünyaya taşıması için özverili çalışmalarımıza devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

“DAÜ’nün Başarılarının Devamını Dilerim”

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ denince KKTC’nin en gözde üniversitesinde bahsedildiğini herkesin bildiğini belirtti. DAÜ’nün dünya sıralamalarında elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’nün bugünleri gelmesinde emek veren herkese teşekkür etti. KKTC yükseköğretim alanındaki son gelişmeler ve hedeflerden bahseden Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’nün başarılarının devamını diledi.

“DAÜ’nün Başarısı Ülkenin Başarısıdır”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikteki konuşmasına, çok anlamlı bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı. Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar verilen 69 bin mezun sayısının çok büyük bir rakam olduğuna dikkati çekti. Ülkenin önündeki ambargo ve kısıtlamalara rağmen DAÜ’nün bu başarısının herkesin başarısı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyanlara teşekkür etti. DAÜ’nün başarısının, ülkeye büyük bir hizmet ve bir kazanım olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Gazimağusa’nın, Maraş’ın açılımıyla da büyük değer kazandığını ifade etti. DAÜ’de son yıllarda yaşanan öğrenci akışındaki artışın, üçüncü ülkelerden nitelikli öğrenci kabul edilmesinin, üniversite için çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, milli değerlere daha fazla sahip çıkılmasını istedi ve DAÜ’nün de milli değerler arasına taşınması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapmış başkanlara plaket, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk tarafından ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Sonrasında DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapmış üyelere Başkan Dr. Özcenk plaketlerini ve teşekkür belgelerini sundu. Başkan Dr. Özcenk’e ise plaketi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edilirken, teşekkür belgesi ise eski başkanlardan Dr. Özkan Korun tarafından verildi. Törende babası Prof. Dr. İbrahim Hakkı Atun adına plaket ve teşekkür belgesini alan Prof. Dr. Ata Atun, babasının DAÜ’nün kuruluş yıllarıyla ilgili anılarını anlattı. Aynı zamanda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın babası Yusuf Ziya Hocanın da plaket ve teşekkür belgesi alan üyeler arasında yer aldı.

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21/10/2022 16:24