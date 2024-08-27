DAÜ ve DND Homes arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve DND Homes arasında, DAÜ Rektörlüğü’nde, staj, yaz eğitimi, işe alım ve araştırma-geliştirme alanlarında karşılıklı faydalar sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu iş birliği, üniversitenin sanayi ve akademi arasındaki ilişkileri güçlendirme konusundaki rolünü pekiştirirken, bu sürecin başlangıcını oluşturuyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DND Homes CEO’su Ozan Dökmecioğlu tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, DAÜ’de öğrenim gören öğrencilere, konut ve emlak geliştirme şirketi DND Homes’un projelerinde staj ve yaz eğitimi imkanları sunulacak ve öğrenciler akademik destek ve danışmanlık alacak.

Ayrıca öğrencilerin şirket tarafından düzenlenecek kariyer günleri ve atölye çalışmalarına katılımları sağlanacak ve işe alım süreçlerinde DAÜ öğrencilerine öncelik tanınacak.

Söz konusu protokol kapsamında üniversite tarafından şirket projelerine araştırma, geliştirme ve akademik uzmanlık desteği verilmesi, teknoloji ve inovasyon projelerine katkıda bulunacak akademik uzmanlık sunulması da amaçlanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi ve bu iş birliğinin öğrencilere büyük fırsatlar sunacağını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, "DAÜ olarak sanayi ile akademi arasında köprü kurma misyonumuzu sürdürüyoruz. DND Homes ile başlattığımız bu iş birliği, gelecekteki projelerimizin de habercisi olacaktır." şeklinde konuştu.