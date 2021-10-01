DAÜ ve KPKD, 2. Gülsin Onay Piyano Festivali için hazırlıkları tamamladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde Türk Piyanist Verda Erman’ın anısına düzenlenecek 2. Gülsin Onay Piyano Festivali salı günü başlıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 7 Ekim'e kadar devam edecek etkinlik kapsamında, yarışma, festival, panel, konser ve Gülsin Onay atölyeleri yer alacak.

Festival kapsamında 5 Ekim Salı günü Gülsin Onay, genç piyanistler ile bir araya gelerek atölye çalışması yapılacak. Atölye çalışması 10.00-18.00 saatleri arasında pandemi kuralları çerçevesinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek. Aynı gün saat 19.00’da DAÜ TV Youtube kanalında piyanist Atakan Sarı tarafından çevrim içi olarak piyano resitali verecek.

6 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de çevrim içi olarak Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ moderatörlüğünde panel düzenlenecek. Panelde, Prof. Dr. Selmin Tufan “Başlangıç Piyano Eğitimindeki Pedagojik Yaklaşımlar / Sorunlar ve Çözüm Önerileri ”, Prof. Dr. Enver Tufan “Online Piyano Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme” sunumu yapılacak.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalarda katılımcılar çevrim içi olarak youtube kanalı üzerinden gönderdikleri performans videoları doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışma sonuçları 7 Ekim Perşembe günü, saat 17.00’de açıklanacak.

Festival, 7 Ekim Perşembe akşamı, DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, saat 20.00’de piyanist Gülsin Onay’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte vereceği kapanış konseriyle sona erecek.

Türkiye ve Kıbrıs’tan çok sayıda piyanist ve piyano eğitmeninin jüri olarak görev alacak festivalin organizasyonunu Piyanist Atakan Sarı, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay ile Yönetim Kurulu Üyesi Esra Uluçaylı yapıyor.

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01/10/2021 17:57