DAÜ ve NASA Astronomi Günü Etkinliği, Yeni Kitapta Öne Çıkarıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), evrenin bilinmeyenlerine ışık tutan etkinlikleriyle akademik ve bilimsel alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü tarafından, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nün desteği ve Kıbrıs Amerikan Elçiliği'nin daveti ve desteğiyle “Astronomi Günü” etkinliği düzenlenmişti. NASA Proje Bilimcisi Dr. Alex Lockwood’un katılımıyla gerçekleştirilen söz konusu etkinlik, yalnızca DAÜ ile sınırlı kalmayıp, kitaplarda da yer buldu. Uzman Eğitmen Ferdiye Yurdakul, yeni kitabı “Hayal Et, Kabullen, Yaşa”da DAÜ ve Dr. Lockwood’un etkinlikteki katkılarını vurguladı.

Yurdakul söz konusu kitapta, “Fizik, evrenin derinliklerine açılan bir pencere iken, bu kitap hayal kurmanın gücüyle o derinliklerde bir yolculuğa çıkmamızı sağlıyor” ifadelerini kullanarak, DAÜ ve Dr. Lockwood’un etkinlikteki katkılarını dile getirdi. Yazar Yurdakul, DAÜ ailesine ve Dr. Lockwood’a minnettar olduğunu belirterek, Astronomi Günü etkinliğinin dünyada ve dünyanın ötesinde gerçekleşen gelişmelere ışık tuttuğunu vurguladı. Ayrıca, Dr. Lockwood’un James Webb Uzay Teleskobu hakkında bilgi verirken söz konusu etkinliğin, katılımcılara ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Yurdakul buna ek olarak, Astronomi Günü’nün, öğrencilere bir bilim insanıyla vakit geçirmenin heyecanını yaşatmakla kalmayıp, uzay araştırmalarının önemini kavratmada da önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.

Söz konusu gelişmeler üzerine DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, öğrencilerin bu tür etkinliklerle edindikleri deneyimlerin bilimsel bakış açılarını geliştirdiğini belirterek, DAÜ’nün bilimsel başarılarının yalnızca üniversite bünyesinde değil, ulusal ve uluslararası düzeylerde de yankı bulmasından gurur duyduğunu ifade etti.