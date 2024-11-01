DAÜ VYK üyeliklerine Yuca ve Karabacak atandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyeliklerine Özgür Yuca ve Servet Karabacak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Hasan Esen ve Kadir Yel’in görevlerine son verilmesi nedeniyle boşalan üyeliklere Özgür Yuca ve Servet Karabacak’ın 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 5'inci maddesine göre atandığı belirtildi.