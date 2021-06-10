DAÜ VYK’ya Üç Atama

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’na üç atama yapıldı.

Görev süreleri dolan kurul üyeleri Dr. Gülsün Korun’un yerine Mustafa Borataş, Av. Cevat Rıza’nın yerine de Dr. Ziya Öztürkler atandı.

Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat’ın DAÜ VYK’daki görevine son verilerek yerine Ali Bolatçan getirildi.

Başbakan Ersan Saner’in önerisiyle ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayıyla yapılan görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

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10/06/2021 12:16