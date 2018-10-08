DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması yapıldı

Geleneksel olarak her yıl yapılan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on ikincisi dün yapıldı.

DAÜ açıklamasına göre, Gazimağusa DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club’da) yapılan festivale; DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ile İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Dağlı’nın yanı sıra ülkenin dört bir yanından yüzlerce katılımcı katıldı.

Genellikle mayıs ve haziran aylarında gerçekleşen Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması, bu sene ekim ayının başında yapıldı.

Yarışmaya katılan gruplar, kendilerine ayrılan bölmelerde eserlerini yaratırken, diğer yandan güzel havanın ve denizin de tadını çıkardı. DJ performansı ile çalınan hareketli müzikler eşliğinde tüm katılımcılar zaman zaman dans da ederek eğlendi. Pek çok eserin ortaya çıktığı 12. DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması’nın kazananları, “Sand Man And Woman”, “Timsah'ın Gözyaşları”, “Daliler”, “Astana – ENU” ve “Mad Max 2” oldu.