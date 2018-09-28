DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması Yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”, 7 Ekim Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Gazimağusa DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinliğe, ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılabilir.

“Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”na katılmak isteyenlerin, 6 Ekim’e kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfasından veya 630 1139 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi