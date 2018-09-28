HABER KIBRIS

DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması Yapılıyor

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28/09/2018

DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması Yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”, 7 Ekim Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Gazimağusa DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılacak.

 DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinliğe, ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılabilir.

 “Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”na katılmak isteyenlerin, 6 Ekim’e kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfasından veya 630 1139 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi

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TAGS: Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması, haber, kıbrıs
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