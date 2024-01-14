DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, toplumsal duyarlılık projelerini sürdürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, toplumsal duyarlılık projelerini öğrencileriyle birlikte düzenlediği “I Love Books – Kitapları Seviyorum” Projesi, Kıbrıs Türk Kültürü Projesi ve “Rainbow - Gökkuşağı” Çevre Projesi etkinlikleriyle sürdürdü.

“I Love Books” Projesi

“I Love Books – Kitapları Seviyorum” Projesi öğretmen ve öğrencileri 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi gözlem etkinlik ve ziyaretlerini Gazimağusa’da gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrenciler projenin ilk etkinliğinde DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’ni ziyaret edip, kendileri için hazırlanmış olan İngilizce dilindeki oryantasyonun ardından, kütüphaneyi ve zengin kitap koleksiyonunu gözlemleme ve inceleme imkanı buldu. Söz konusu ziyaret esnasında proje öğrencileri, bir DAÜ’lü olarak, kendilerine sunulan imkanlar karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Öğrenciler için kitapların hayatımızdaki en büyük zenginliklerden biri olduğu ve aydınlık bir gelecek için kitap okumanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu. Proje öğretmen ve öğrencileri, ikinci etkinlikte Gazimağusa Belediyesi’ne ait Bandabuliya binasında faaliyet gösteren Sonay Adem Kütüphanesi’ne ve daha sonrasında ise Suna ve Ata Atun, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın (SAMTAY) Vakfı’na gözlem ziyaretini gerçekleştirdiler. Proje öğrencileri, kitaplar dünyasına, iki farklı mekanda yolculuk ve gözlem yapma imkanı buldular. Buram buram kitap kokan gezi esnasında, kitap okumanın önemi, bireyleri ve toplumları aydınlığa götüren yol olduğu, insanı geliştirdiği, kültür ve kapasitesini arttırdığı ve eğitim seviyesini geliştirdiği bir kez daha vurgulandı.

Kıbrıs Türk Kültürü Projesi

Kıbrıs Türk Kültürü Projesi öğretmen ve öğrencileri, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi gözlem etkinlik ve gezilerini Gazimağusa’da gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrenciler proje kapsamındaki ilk etkinlikte Gazimağusa Suriçi’nde yer alan bazı tarihi yerleri, sonrasında ise Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, Kıbrıs Türk kültürünü, tarihini ve yaşamını yansıtan bu özel ve tarihi mekanları yakından gözlemleme, bilgi edinme ve bol bol fotoğraf çekme imkanı buldular. Öğrenciler, bu proje ışığında, Kıbrıs Türk kültürüne yakından tanıklık etme fırsatını elde ettiler. Öğretmen ve öğrenciler, projenin ikinci etkinliğinde ise Salamis Harabeleri’ni ziyaret etti. Öğrenciler bol bol gözlem yapma, fotoğraf çekme ve Kıbrıs tarihinde yer alan önemli bir dönemi gözlemleme fırsatını yakaladılar. Günün sonunda öğrenciler, Kıbrıs tarihinin bir dönemini yakından tanımanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

“Rainbow” Projesi

“Rainbow - Gökkuşağı” Çevre Projesi öğretmen ve öğrencileri 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi gözlem gezilerini ve ziyaretlerini gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrenciler ilk gözlem gezi ve ziyaretlerini Bedis Sahili’nde gerçekleştirerek çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Proje kapsamında öğretmenler ve öğrenciler Bedis Sahili’nde temizlik yaptı. Proje öğrencileri hayatlarının bundan sonraki bölümünde çevreye karşı çok daha duyarlı olacaklarını ve etraflarındaki kişileri de bu konuda bilinçlendireceklerini ifade ettiler. Öğretmenler ve öğrenciler, temizlik etkinliğini tamamladıktan sonra, bölgeyi gezip keşfetme fırsatı bulurken, temiz ve bakımlı bir çevrede hayatın çok daha güzel olduğunu dile getirdiler. Proje kapsamında ikinci etkinliklerini Kapalı Maraş’ta gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler burada doğa yürüyüşü yaptı. Proje öğretmen ve öğrencileri, Kapalı Maraş’ın doğal yapısını yerinde inceleme fırsatını yakaladılar. Öğrenciler burada gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü ve incelemelerin ardından, doğa ile iç içe olmaktan çok keyif aldıklarını belirttiler. Çevreye karşı duyarlı olmanın dünyamızın geleceğinde ne kadar önemli bir rol oynadığını ifade eden öğrenciler, gelecek nesiller için daha az yapılaşma, daha çok yeşil alan ve doğal çevre dilediler.