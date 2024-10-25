DAÜ Yayınevi Tarafından Yayımlanan Kitaplar Mağusa Kitap ve Üretim Festivali’nde Yer Alıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi tarafından yayımlanan kitaplar Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası iş birliğinde “Üreterek Direnmek” teması ile 24 – 27 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen “Mağusa Kitap ve Üretim Festivali”nde yer alıyor.

Söz konusu festival kapsamında 26 Ekim 2024 Cumartesi günü, 11:00 – 13.00 saatleri arasında, 2022 yılında başlatılan DAÜ ile Kitap Buluşmaları etkinliğinin yenisi gerçekleştirilecek. ‘DAÜ Yayınları Mağusa Kitapları’ başlığı altında düzenlenecek olan etkinlikte Prof. Dr. Şebnem Hoşkara’nın moderatörlüğünde Gazimağusa ile ilgili basılmış olan üç kitabın yazarı Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, Dr. Okan Dağlı ve Ayhatun Ateşin konuşmacı olarak yer alacak.