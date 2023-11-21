DAÜ Yayınları’nın yeni kitabı “Lame Indecisiveness: The Story of Sketches” Daü-Sen’in katkıları ile tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınları tarafından temmuz ayında yayımlanan Kamiar Yazdani’nin “Lame Indecisiveness: The Story of Sketches” adlı kitabı, DAÜ Akademik Personel Sendikası'nın (DAÜ-SEN) katkılarıyla tanıtıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde, kitap içerisinde yer alan 52 eskizden oluşan sanat monografisi içinden, Kıbrıs’a özgü 30 eser de sergilendi.

DAÜ Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde okuma kültürünü artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023” adı altında başlatılan ve “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla yıl boyu sürmekte olan etkinlikler kapsamında yapılan etkinlikte, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve Yazar Kamiar Yazdani birer konuşma yaptı.

Açıklamada, kitapta “çizgilerin dış gerçeklikler olarak varlığı, mimarlıkta ışık kavramı, bu kavramın oluşu ve yokluğunun sorgulandığı ve eskizler ile birlikte gelen hikayeler, daha ileri anlamlar veya konseptleri ortaya çıkarmak ve eskiz sanatçısının eskizleri üretirken yaşadığı en içsel ve duygusal endişelerin yansıtılmasının amaçlandığı” kaydedildi.