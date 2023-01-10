DAÜ YDİHO Kanser Hastaları Yararına Yardım Kermesi Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun (YDİHO) Toplumsal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde kanser hastaları yararına yardım kermesi düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda yer alan yardım kermesinde öğrenciler açılan stantlarda çeşitli ürünlerin satışını gerçekleştirdiler. Satışlardan elde edilen gelir önümüzdeki günlerde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

DAÜ YDİHO Toplumsal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri ve proje öğretmenlerinin aktif katılımı ile tüm öğrenci, öğretim elemanları, idari, işçi ve yarı zamanlı öğretim elemanlarının destekleri söz konusu projenin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Büyük bir coşku ve katılımın olduğu kermes sonunda proje öğretmenleri ve öğrenciler bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Etkinlik sonunda hem kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere hem de dönem içerisinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere sertifika takdim edildi.

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10/01/2023 14:41