DAÜ YDİHO, Küresel Akreditasyonlar ve Üyeliklerle Dil Eğitimi Alanındaki Liderliğini Sürdürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), sahip olduğu küresel akreditasyonlar, üyelikler ve dil eğitiminde mükemmelliyete yönelik attığı adımlarla bölgesel ve uluslararası alanda liderliğini sürdürüyor. Bölgede birçok kurumun sahip olmadığı bu akreditasyonlar ve üyelikler, DAÜ YDİHO’yu dil eğitiminde benzersiz bir şekilde öne çıkararak, seçkin ve örnek bir lider konumuna getirmektedir.

EAQUALS Akreditasyonu: Dil Eğitim Kalitesinde Altın Standart

DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam bu başarıların önemini vurgulayarak, “EAQUALS akreditasyonu da dahil olmak üzere, uluslararası kuruluşlar olan ALTE, ILTA ve ILA’ya olan üyeliklerimiz, dünya çapında bir dil eğitimi sunma konusundaki sürekli çabalarımızın bir yansımasıdır. Bu kilometre taşları, programlarımızın kalitesini pekiştirmekle kalmayıp, öğrencilerimize küresel çapta etkileşim ve tanınma fırsatları da sunmaktadır” dedi. Yrd. Doç. Dr Eyyam, EAQUALS’ın, dünya genelinde yalnızca en yüksek kaliteli kurumları tanıyan, titiz standartlara sahip prestijli bir uluslararası akreditasyon kurumu olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr Eyyam “EAQUALS akreditasyonu almak, sadece kaliteye olan bağlılığımızın bir işareti değil, aynı zamanda DAÜ YDİHO’nun dil eğitiminde küresel standartları karşıladığını ve aştığını açıkça gösteren bir göstergedir. Bu çabalar sayesinde, DAÜ YDİHO, öğrencilerin küresel ölçekte başarıya ulaşmaları için gerekli becerilerle donatılmasını sağlayarak, DAÜ’nün en yüksek eğitim standartlarını koruma misyonunu sürdürmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEDAK ve Ötesi: Yeni Akreditasyonlara Yönelik Çalışmalar

Sürekli gelişim vizyonuna paralel olarak, DAÜ YDİHO şu anda DEDAK (Dil Eğitim, Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonunu almaya yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kuruluş, Türkiye genelinde dil eğitiminin kalite standartlarının denetlenmesinde önemli bir rol oynamakta olup, YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) dil programları için DEDAK akreditasyonunu zorunlu hale getirmeye hazırlandığı bu dönemde önemi giderek artmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Eyyam, DEDAK akreditasyonunun önemine dikkat çekerek, “DEDAK akreditasyonu için seçilen az sayıda kurum arasında olmak, sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, tüm bölgede dil eğitiminde ön planda yer alma konusundaki kararlılığımızı ve hazır olduğumuzu ortaya koymaktadır” dedi.

Pearson Assured Statüsü: Küresel Bir Kalite Ölçütü

DAÜ YDİHO, ayrıca Pearson Assured bir kurum olarak tanınmanın gururunu yaşamaktadır. Pearson tarafından sunulan bu prestijli kalite güvence hizmeti, DAÜ YDİHO’daki öğretim, öğrenme ve değerlendirme de dahil olmak üzere iç süreçlerin uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olduğunu onaylamaktadır. Yrd. Doç. Dr. Eyyam, “Pearson Assured” statüsü, eğitim sunumlarımızın bütünlüğünü teyit etmekte ve süreçlerimizin küresel ölçütlerle uyumlu olduğunu öğrencilerimize ve paydaşlarımıza garanti etmektedir” diye belirtti.

DAÜ YDİHO, Bir Pearson Excellence Center (Pearson Mükemmeliyet Merkezi) Olarak, Sertifikalı Eğitmenlere Özel ve Akredite Kurslar Sunma Yetkisi Veriyor

Bir Pearson Mükemmeliyet Merkezi olan DAÜ YDİHO’da Master Trainer 1 ve 2 sertifikalarını almış olan DAÜ YDİHO eğitmenleri, kendi kurslarını tasarlama yetkisine sahiptir. Böylece, eğitmenler kurslarını hem çevrim içi hem de yüz yüze verebilir ve Pearson tarafından akredite edilmiş kurslar sunabilirler.

DAÜ YDİHO: Küresel Dil Test Merkezi ve Üyelikler

DAÜ YDİHO, IELTS, TOEFL iBT, TELC, LCCI ve TOLES gibi önde gelen uluslararası dil yeterlilik sınavlarının akredite sınav merkezidir. Bu geniş yelpazedeki sınav hizmetleri, öğrencilerin akademik ve profesyonel açılım fırsatlarını artıran, dünya çapında tanınan sertifikalar elde etmelerini sağlamaktadır. Yrd. Doç. Dr. Eyyam, “Bu uluslararası saygın sınavları sunabilmemiz, DAÜ YDİHO’nun küresel bir dil test merkezi olarak konumunu pekiştirmektedir” diye ekledi.

Okulun uluslararası tanınırlığı, Avrupa Dil Test Geliştiricileri Birliği (ALTE), Uluslararası Dil Test Geliştirme Birliği (ILTA) ve Uluslararası Dil Birliği (ILA) gibi saygın kuruluşlara olan üyelikleri ile daha da güçlenmektedir. Bu üyelikler, DAÜ YDİHO’nun dil eğitimi konusunda küresel bir diyaloğa katılmasını sağlayarak iş birliğini teşvik etmekte ve dil değerlendirmesinde en iyi uygulamaların sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktadır.

Mükemmelliğe Sürekli Bağlılık

Son olarak, Yrd. Doç. Dr. Eyyam, okulun nihai hedefinin, öğrencilerine dünya çapında tanınan ve saygı duyulan bir eğitim sunmak olduğunu yineledi. “Akreditasyonlarımız ve üyeliklerimiz, mükemmelliğe olan sürekli bağlılığımızı yansıtmaktadır. Öğrencilerimize, giderek küreselleşen bir dünyada hem akademik hem de profesyonel olarak başarılı olmaları için en iyi öğrenim deneyimini sunmak için sürekli olarak çaba gösteriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.