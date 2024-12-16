DAÜ YDİHO Rainbow Çevre Projesi kapsamında Bedi’s Plajı temizlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'nun (YDİHO), “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” kapsamında Bedis Plajı temizlendi, Kapalı Maraş'ta doğa yürüyüşü yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen “Rainbow Çevre Projesi” isimli etkinlikte YDİHO proje yürütücüleri ve öğrencileri çevre kirliliğine dikkat çekti, temiz bir çevrede yaşamanın önemini vurguladı. Temizlik çalışmasının ardından bölgeyi keşfetme imkânı bulan öğrenciler, bu projeyle çevreye karşı daha bilinçli bireyler haline geldiklerini ifade ettiler ve çevre bilincini çevrelerindeki insanlara da yaymayı hedeflediklerini söylediler.

“Rainbow Çevre Projesi”kapsamında proje yürütücüleri ve öğrenciler Kapalı Maraş’ta doğa yürüyüşü de yaptı.

Yürüyüşle projenin ikinci etabını tamamlayan öğrenciler, bölgenin doğal yapısını inceledi ve tarihi atmosferi yerinde gözlemledi.

Doğayla iç içe olmaktan keyif aldıklarını belirten öğrenciler, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması gerektiğine vurgu yaptılar.

Proje yürütücüleri, çevreye karşı duyarlı olmanın dünyanın geleceği için önemli olduğuna dikkat çekerken, daha fazla yeşil alan, daha az yapılaşma ve temiz bir çevre dileğinde bulundular.